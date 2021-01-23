سياسي / السفير المالكي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية نيكاراغوا
السبت 1442/6/10 هـ الموافق 2021/01/23 م واس
الرياض 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية نيكاراغوا من خلال الاتصال المرئي لمعالي دينيس مونكادا كوليندرس وزير خارجيه جمهورية نيكاراجوا والذي أشاد بالعلاقات الثنائيه الودية بين البلدين الصديقين وتمنى للسفير النجاح في مهامه الدبلوماسية.
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16:49ت م
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