الرياض 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسقدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية نيكاراغوا من خلال الاتصال المرئي لمعالي دينيس مونكادا كوليندرس وزير خارجيه جمهورية نيكاراجوا والذي أشاد بالعلاقات الثنائيه الودية بين البلدين الصديقين وتمنى للسفير النجاح في مهامه الدبلوماسية.// انتهى //16:49ت م0055