الكويت 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 160901 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 50 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6203 حالات.وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 439 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 153746 حالة.// انتهى //17:30ت م0057