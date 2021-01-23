القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واستعادل فريق غزل المحلة أمام ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد غزل المحلة بهذا التعادل إلى 8 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر مؤقتًا، والإسماعيلي إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر.// انتهى //18:43ت م0061