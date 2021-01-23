الأحساء 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء اليوم، السباق الرابع عشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة كل من الأشواط الثلاثة الأول 1600 متر بينما مسافة الرابع و الخامس من الأشواط 2000 متر ومسافة الثلاث أشواط الأخيرة 1400 متر .وجاءت نتائجها كما يلي : الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد ( مبايع ) للمالك عبدالله العدساني، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد ( أبومطير ) للمالك عبدالله المذن، وجاء في الشوط الثالث مفتوح للخيل العربية إنتاج الوطن عمر +3 حصل على المركز الأول الفرس ( سمرة الوسام ) للمالك عبدالرحمن البراهيم، فيما جاء الشوط الرابع إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر +5 فقد فاز بالمركز الأول الجواد ( الأزيز) للمالك عبدالكريم الحبيل.وأما نتيجة شوط الكأس الخامس أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات حصل على كأس الحفل الرابع عشر للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الفرس ( مزهبه ) ‏للمالك مازن البراهيم، وفي الشوط السادس حصن إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2018 فقد حقق المركز الأول ( شماع ) ‏للمالك حسين السلطان، وفي الشوط السابع أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد فقد كسب الجواد ( هدية نادر ) ‏للمالك عبدالكريم الحبيل.فيما جاء في الشوط الثامن إنتاج السعودية من ( 0-3 ) عمر +5 سنوات من نصيب الجواد ( أخو ديم ) ‏للمالك هارون بن جمعة الزريق.// انتهى //19:04ت م0063