رياضي / ميدان فروسية الأحساء يقيم السباق الرابع عشر للموسم الحالي 1442
السبت 1442/6/10 هـ الموافق 2021/01/23 م واس
الأحساء 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم، السباق الرابع عشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .
وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة كل من الأشواط الثلاثة الأول 1600 متر بينما مسافة الرابع و الخامس من الأشواط 2000 متر ومسافة الثلاث أشواط الأخيرة 1400 متر .
وجاءت نتائجها كما يلي : الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد ( مبايع ) للمالك عبدالله العدساني، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد ( أبومطير ) للمالك عبدالله المذن، وجاء في الشوط الثالث مفتوح للخيل العربية إنتاج الوطن عمر +3 حصل على المركز الأول الفرس ( سمرة الوسام ) للمالك عبدالرحمن البراهيم، فيما جاء الشوط الرابع إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر +5 فقد فاز بالمركز الأول الجواد ( الأزيز) للمالك عبدالكريم الحبيل.
وأما نتيجة شوط الكأس الخامس أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات حصل على كأس الحفل الرابع عشر للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الفرس ( مزهبه ) للمالك مازن البراهيم، وفي الشوط السادس حصن إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2018 فقد حقق المركز الأول ( شماع ) للمالك حسين السلطان، وفي الشوط السابع أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد فقد كسب الجواد ( هدية نادر ) للمالك عبدالكريم الحبيل.
فيما جاء في الشوط الثامن إنتاج السعودية من ( 0-3 ) عمر +5 سنوات من نصيب الجواد ( أخو ديم ) للمالك هارون بن جمعة الزريق.
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19:04ت م
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