بغداد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأكدت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم أن حركة الطيران من وإلى مطار بغداد الدولي تسير بشكل طبيعي.وأفاد المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية ,ولم تتأثر بحادثة سقوط ثلاثة صواريخ في ساعة متأخرة من ليلة أمس في محيط المطار .وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استهداف مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ سقط أحدها على منزل فيما سقط الصاروخان الآخران في محيط المطار من دون وقوع إصابات بشرية.// انتهى //19:11ت م0067