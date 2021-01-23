القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسحقق منتخب إسبانيا لكرة اليد الفوز على منتخب أوروجواي بنتيجة 38 - 23 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.واقترب منتخب إسبانيا بهذه النتيجة من التأهل للدور ربع النهائي بعد أن وصل للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الأولى بالدور الرئيسي من انتصارين على ألمانيا وأوروجواي، ويتبقى له مباراة حاسمة أمام المجر بعد غدٍ الإثنين في ختام مباريات الدور الرئيسي، بينما يقبع منتخب أوروجواي بدون نقاط في المركز الأخير.// انتهى //20:55ت م0073