القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسفاز منتخب قطر على نظيره البحريني بنتيجة 28 - 23 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.ورفع منتخب قطر رصيده بهذه النتيجة إلى 4 نقاط بانتظار نتائج مباراتي الأرجنتين مع كرواتيا، والدنمارك مع اليابان اليوم لتحديد ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية للدور الرئيسي للبطولة، فيما حلّ منتخب البحرين في المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.// انتهى //20:58ت م0074