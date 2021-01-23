القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واستعادل فريق الزمالك لكرة القدم سلبيًا مع أسوان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليفرط الفريق الأبيض في صدارة الدوري بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويعود فريق الأهلي لتصدر الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك، فيما يأتي أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.// انتهى //21:11ت م0078