الرباط 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساتفق وفدا برلمان طبرق، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين اليوم بمدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية في البلاد.وأكد الطرفان في بيان أصدراه في ختام اجتماعاتهم التي امتدت يومين، أن هذه المناصب تتمثل في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة.// انتهى //21:17ت م0079