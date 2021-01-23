عام / الجزائر تسجل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/6/10 هـ الموافق 2021/01/23 م واس
الجزائر 10 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 105369 إصابةً.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2861 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 203 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71755 حالةً.
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22:21ت م
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