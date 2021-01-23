نيويورك 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير إيشيكاني كيميهيرو.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.حضر الاجتماع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.// انتهى //22:25ت م0083