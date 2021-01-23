القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسفاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38 - 22 في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة الرياضية المغطاة، ضمن منافسات كأس الرئيس لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من كأس الرئيس بفارق الأهداف عن الكونغو، بينما تأتي أنجولا ثالثة برصيد نقطتين والرأس الأخضر رابعة بلا رصيد من النقاط.// انتهى //23:59ت م0090