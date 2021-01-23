رياضي / تونس تفوز على الكونغو الديمقراطية بمنافسات كأس الرئيس لمونديال اليد "مصر 2021"
السبت 1442/6/10 هـ الموافق 2021/01/23 م واس
القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38 - 22 في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة الرياضية المغطاة، ضمن منافسات كأس الرئيس لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".
ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من كأس الرئيس بفارق الأهداف عن الكونغو، بينما تأتي أنجولا ثالثة برصيد نقطتين والرأس الأخضر رابعة بلا رصيد من النقاط.
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23:59ت م
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