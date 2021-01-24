أنجامينا 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو بالعاصمة أنجامينا بوزير الدفاع الليبي صلاح الدين علي النمروشي.وأشار موقع رئاسة تشاد اليوم، إلى أنه بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين تشاد وليبيا، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا وتطوراتها، وسبل التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة، لمعالجة القضايا والملفات العالقة، وتعزيز المصالحة الوطنية بين الأشقاء الليبيين.كما بحث الجانبان خلال اللقاء محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.// انتهى //00:02ت م0091