القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسحقق منتخب الأرجنتين لكرة اليد فوزًا مُهمًا على نظيره الكرواتي بنتيجة 23 - 19 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيسي ببطولة كأس العالم، التي تستضيفها مصر حاليًا.وبهذا الفوز أضاف المنتخب الأرجنتيني نقطتين مهمتين في طريقه نحو بلوغ ربع النهائي ليصل رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني خلف الدنمارك المتصدرة بفارق الأهداف، بينما تأتي كرواتيا ثالثة برصيد 5 نقاط، وقطر رابعة برصيد 4 نقاط، واليابان خامسة برصيد نقطة واحدة، والبحرين سادسة بلا رصيد من النقاط.// انتهى //00:11ت م0093