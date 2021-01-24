أبوجا 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واستعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري، بالقضاء على جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في المناطق الواقعة شمال شرق البلاد خلال عام.وأشار وزير الدفاع النيجيري اللواء بشير صالحي ماغاشي، إلى أن الحرب على الجماعة الإرهابية ستنتهي هذا العام.يذكر أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تنشط في شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من عشر سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من المواطنين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.// انتهى //00:34ت م0095