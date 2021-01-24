واشنطن 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالاً هاتفياً بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن الاتصال استعرض التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل زيادة قدرة إعادة التوطين ومسارات الهجرة البديلة القانونية ووقف تدفقها، وتعزيز التنمية في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى، وتأكيد أهمية التنسيق لمكافحة جائحة كوفيد-19.// انتهى //01:54ت م0098