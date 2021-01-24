القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واستأهل منتخب الدنمارك للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"، بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة 34-27، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيسي للمونديال.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب الدنمارك إلى 8 نقاط متصدراً المجموعة، فيما تجمد رصيد اليابان عند نقطة واحدة بالمركز الخامس، وتأتي الأرجنتين بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط وكرواتيا ثالثة برصيد 5 نقاط، وقطر رابعة بـ 4 نقاط، والبحرين في المركز السادس بلا رصيد من النقاط.// انتهى //03:52ت م0102