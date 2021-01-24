القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسفاز منتخب ألمانيا على نظيره البرازيلي بنتيجة 31-24 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".وارتفع رصيد ألمانيا بهذا الفوز إلى 4 نقاط تحتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن بولندا صاحبة المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البرازيل عند نقطة واحدة بالمركز الخامس، فيما تتصدر المجر المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط وتأتي خلفها إسبانيا برصيد 7 نقاط، وتبقى الأوروجواي سادسة بلا رصيد من النقاط.// انتهى //03:57ت م0104