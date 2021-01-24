الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكـة .. أنمـوذج للتســامح.مركز الملك سلمان .. خير للإنسان.بدء قبول المستجدين للعام الدراسي المقبل .. اليوم.رابطة العالم الإسلامي تكرّم الفائزين في المسابقة السنوية لصغار حفظة القرآن الكريم في باكستان.منع توثيق إقرار أو عقد قاصر أو غائب.«التعليم في المملكة».. عزيمة تتجاوز التحديات."الصحة": تعافي 203 حالات وتسجيل 197 إصابة مؤكدة.77 ألف ساعة بذلها المتطوعون في 2020م.8000 أسرة تجسد مفهوم التكافل الاجتماعي.77 موقعاً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية.العراق يواصل حملة تطهير البلاد من داعش.تحقيق بريطاني لتحديد المسؤول عن انفجار بيروت.بأمر الدستور.. نشر الإرهاب واجب إيراني.// يتبع //06:12ت م0002