طرابلس 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خلال لقائه أعيان الجنوب ، أن الجنوب يقع في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مبينًا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب.وأشارت إلى اتفاق وفد البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة ، بمدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية في البلاد، مشددين على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، ومراعاة التوازن الجغرافي .وسلطت صحف طرابلس الضوء على تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى إعلان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن المركز أنهى إجراءات ضمان حجز كمية تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص مع أول مايو .ونقلت إعلان الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بليبيا ، دعمها للجنة (5+5) ومطالبتها بإخراج المرتزقة، مشيدة بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة حتى الآن واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي.وتطرقت صحف الأحد إلى إعلان السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) برهنوا على قدركبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده ستبقى دائما بجانب الليبيين لكنها لن تحل محلهم ، مبيننا لا ننخرط في تفاهمات حول ليبيا لا تضم أبناءها، نحترم جميع الليبيين ونتمسك بأرضية اتفاق الصخيرات.// انتهى //08:29ت م0008