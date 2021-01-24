رام الله 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 14 وفاة، و467 إصابة جديدة، و686 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية، فيما أكدت وزيرة الصحة كمال الشخرة أن نسبة الإشغال داخل المراكز العلاجية لمرضى كورونا انخفضت إلى 40%.وأوردت التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في القدس، تفاقم وزيادة عدد جرائم المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم ومزروعاتهم خاصة في شمال الضفة الغربية المحتلة . واكد التقرير نصف الشهري، انه تم هدم 24 منزلاً فلسطينياً بحجة عدم الترخيص البناء.وتحدثت صحف الأحد عن ارسال وزارة الخارجية والفلسطينية، رسائل إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.ونشرت أقوال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسته، يوم الثلاثاء المقبل، الحالة في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن تأكيدات نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا" ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا، بما فيها الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا.// انتهى //09:34ت م0010