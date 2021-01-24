القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية أمس، بضرورة حشد كل طاقات الدولة، وتكاتف جهود جميع الجهات مع المواطنين والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد، مشددًا على ضرورة العمل على حل كل المشكلات التي تواجه الريف المصري.ونوّهت إلى إعلان الرئيس المصري أن مصر ستبدأ اليوم حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن الأطقم الطبية ستكون أولى الفئات التي ستتلقى اللقاح، ثم المصابين بأمراض مزمنة ثم كبار السن، موضحًا أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري نوعًا جديدًا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا.ولفتت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 680 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى 49 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 161143 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 8902 حالة وفاة.ونقلت عن وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع خلال مباحثاتها مع وزراء الحكومة السودانية بالعاصمة الخرطوم، تأكيدها على حرص مصر على تنمية وتطوير مجالات التعاون المصري السوداني المشترك في كافة المجالات الاقتصادية.وأخبرت صحف الأحد عن استهداف 4 صواريخ "كاتيوشا" أمس محيط مطار بغداد، فيما سقط أحدها على منزل بمنطقة حي الجهد قرب المطار .وسلّطت الضوء على إعلان البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية أمس الالتزام بوقف إطلاق النار، والاتفاق على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية.وأشارت إلى نفي الحكومة التشادية مشاركة قواتها في أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية دافور، والتي أسفرت عن مقتل 160 شخصًا وإصابة 200 آخرين.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم لتتجاوز 2 مليون و118 ألف حالة وفاة، فيما تقترب معدلات الإصابات من 99 مليونًا في الوقت الذي تواصل فيه السلالات الجديدة للفيروس هجومها، وسط آمال في القضاء عليها في الدول التي بدأت بحملات التحصين باللقاح.// انتهى //10:10ت م0011