الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسلطت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم الضوءَ على تصريح وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أن بلاده لاتقبل سياسية الأمر الواقع بخصوص سد النهضة الإثيوبي .ونقلت عن تحالف الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم في السودان وجود صعوبات في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي المحدد له الثلاثاء المقبل بسبب الاختلاف في نسب المشاركة ومعايير الاختيار.وأبرزت الصحفُ تأكيدَ المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، ضرورة استرداد جميع الأراضي السودانية في الحدود مع إثيوبيا، لافتا إلى أن بلاده ليست لها مصلحة في الحرب مع إثيوبيا.وأخبرت عن توقيع وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مع نظيره المصري أمس، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصغيرة.وركزت صحفُ السودان على ارتفاع عدد ضحايا الأحداث بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور غربي السودان إلى 167قتيلا.// انتهى //10:18ت م0012