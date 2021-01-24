إسلام آباد 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الباكستانية الصادرة اليوم مساعيَ باكستان إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع مختلف دول العالم لدعم اقتصادها الوطني.واهتمت بتجديد باكستان والصين العزم على مواصلة العمل على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك، والتعاون في القضاء على فيروس كورونا ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد.وتابعت الجهود الجارية في باكستان للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي في المناطق المتأثرة به.وعرجت إلى تأثر مظاهر الحياة العامة في المناطق الشمالية من باكستان بسبب تراجع درجات الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر.وأشارت إلى إعلان حالة الطوارئ على سواحل إقليم بلوشستان تحسباً لتعرضها لإعصار بحري.وأخبرت عن إصابة رجلي أمن بجروح إثر تعرضهما لهجوم بقنبلة يدوية نفذه مسلحون مجهولون في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وتطرقت صحفُ باكستان إلى تلميحات الإدارة الأمريكية الجديدة حول عزمها على مراجعة اتفاقية السلام مع حركة طالبان، والتوجه نحو اتفاقية جديدة.// انتهى //10:35ت م0014