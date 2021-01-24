سكاكا 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام، ومدى التزام الطلاب والطالبات بالدراسة "عن بُعد" .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.وأوضح الدكتور الغامدي اكتمال تسليم الكتب للطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة من خلال منصة مدرستي، كما تم عرض النتائج المتقدمة التي حققها طلاب المنطقة في اختبار القدرات.وثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة للاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها التعليم "عن بُعد" للمدارس وأبنائه الطلبة وَفْق الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //10:45ت م0016