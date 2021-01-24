المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسقدّم مستشفى أحد العام في المدينة المنورة خدماته عبر العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية لعدد 27009 مراجعين، وذلك خلال العام 2020م.وأوضحت صحة المدينة المنورة أن قسم الطوارئ استقبل 71829 حالة، كما قام بإجراء 862 عملية جراحية لليوم الواحد، و 1017 عملية جراحية عامة، إضافة إلى 3539 عملية جراحية للعيون.وبينت أنه بلغ عدد الفحوص المخبرية 1038105 فحوص، فيما قام قسم الأشعة بعمل 19026 صورة أشعة, بينما تم صرف 140018 وصفة دوائية.وأشارت إلى أن إجمالي المرضى المنومين بلغ 6853 مريضاً, فيما سجل قسم المسالك البولية 733 عملية خاصة بالمسالك البولية, بينما بلغت عمليات الأنف والأذن والحنجرة 1839 عملية جراحية عامة.// انتهى //12:21ت م0033