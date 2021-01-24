الدمام 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أيام الماضية 1798 جولة رقابيةً، منها 7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية .وأسفرت الجولات عن تحرير 29 مخالفة، منها 23 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 6 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 2071 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 386.543 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 469 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 22.161 طناً من النفايات، وأزالت 13.990 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.واستقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 7 إلى 23 من شهر يناير الجاري 1606 بلاغات تضمّنت بلاغات للإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا تلقّت الأمانة أمس، 13 بلاغاً لوجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.ودعت أمانة المنطقة الشرقية الجميع للإبلاغ عن المخالفات عن طريق القنوات الرسمية للأمانة وعبر الاتصال بمركز البلاغات 940 .// انتهى //12:48ت م0035