المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة.يأتي لك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز الفريش, فيما تقدم خدماتها للرجال غداً، في مقر السجن العام بالمدينة المنورة, وللنساء في مركز المندسه, ويوم الثلاثاء تقدم خدماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة.وتقدم الوحدة المتنقلة يوم الاربعاء خدماتها للنساء في محافظة بدر, ويوم الخميس في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة, وذلك بواقع يوم واحد لكل موقع.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:58ت م0036