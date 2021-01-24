تونس 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم قرارَ الهيئة العليا لمجابهة كورونا إثر اجتماعها برئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تمديد الحجر الصحي الجزئي الذي اعتمدته منذ 18 يناير إلى غاية 14 فبراير المقبل، واستئناف العودة الدراسية والجامعية في موعدها المحدد يوم الاثنين المقبل، مع التمديد في إجراء حظر التنقل بين المدن، ومواصلة حظر التجوال ليلاً إلى غاية يوم 14 فبراير القدام.وأشارت في متابعتها للوضع الوبائي في تونس إلى تواصل انتشار الفيروس بشكل سريع في ضوء تسجيل ٦٢ وفاة خلال ال٢٤ ساعة الماضية وأكثر من الإصابة الجديدة .وتناقلت صحف الأحد في الشأن الليبي إعلان وفدين يُمثلان طرفي الأزمة الليبية في بيان مشترك، افتتاح باب الترشح للمناصب "السيادية" السبعة في البلاد من 26 يناير إلى 2 فيبراير 2021، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط.وكتبت عن المواجهات التي اندلعت أمس بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العراق مما أسفر عن سقوط أكثر من عشرين مقاتلًا بين قتيل وجريح.وألقت صحف تونس الضوء على تصنيف الحكومة الألمانية لأول مرة أكثر من عشرين دولة مناطق عدوى عالية الخطورة بفيروس كورونا بداية من اليوم نظرا لارتفاع منسوب العدوى فيها ومن بينها الشروق وإسبانيا ومصر .// انتهى //13:01ت م0041