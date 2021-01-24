جدة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسفعّل مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تعاونه مع جامعة الملك عبدالعزيز من خلال بث رسائلها التوعوية لحملة "الخوارج شرار الخلق" عبر الشاشات الإلكترونية والرقمية الموزعة داخل الحرم الجامعي.وتهدف الحملة التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف, وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم ومحاربة الأفكار الضالة والهدامة.// انتهى //13:05ت م0042