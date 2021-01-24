الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستقدم الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة الرياض خدماتها لمنسوبي ومنسوبات وزارة الرياضة لمدة أربعة أيام.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل فاقد أو تالف عنها.يأتي ذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.يذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //13:06ت م0043