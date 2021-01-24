الكويت 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأغلقت بورصةُ الكويت تعاملاتِـها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 34ر27 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5714 نقطة بنسبة صعود بلغت 48ر0 % .وجرى تداول كمية أسهم بلغت 7ر256 مليون سهم تمت عبر 10127 صفقة نقدية بقيمة 4ر42 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2ر6 نِقَاط ليبلغ مستوى 86ر4682 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر181 مليون سهم تمت عبر 6148 صفقة نقدية بقيمة 18ر14 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر37 نقطة ليبلغ مستوى 56ر6238 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 09ر75 مليون سهم تمت عبر 3979 صفقة بقيمة 2ر28 مليون دينار .// انتهى //13:22ت م0049