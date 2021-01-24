مسقط 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واساستقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بسلطنة عُمان في مكتبه اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى السلطنة.وأعرب وزير المكتب السلطاني عن الشكر للسفير الثقفي على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين.من جهته عبّر السفير الثقفي عن اعتزازه وتقديره لما حظي به من جميع المسؤولين في عُمان ، منوهًا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //13:36ت م0054