حائل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسافتتح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد اليوم عن بعد ورشة العمل الخاصة بمشروع التطوير المهني القائم على المدرسة " بحث الدرس " .وأوضح البليهد أن المشروع الوزاري الموجه للقيادة التعليمية بإدارات ومكاتب التعليم يأتي لتحسين نواتج تعلم الطلاب ليكون في مقدمة المنافسات العالمية في مختلف العلوم ،ولتكون المدرسة بيئة مثالية نحو اكتساب المعرفة والمهارات .وأفاد أن ‏بحث الدرس نشاط تطويري يمارس بشكل مستمر ويركز على المدرسة بحيث تستطيع تمهين التدريب وتوطينه في مدارس التعليم العام .// انتهى //13:45ت م0056