أبها 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسرعى صاحبُ السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، التطبيقَ الميداني على أعمال الإنقاذ في حوادث الغرق والسيول ، الذي نفذته مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ممثلة في مدني أبها وقوات الطوارئ بالدفاع المدني، بحضور عدد من الفرق التطوعية ومجلس شباب عسير والجهات ذات العلاقة، وذلك في بحيرة سد أبها.ويهدف التدريب إلى التطبيق الميداني على أعمال الإنقاذ والتعريف بالطرق العلمية والفنية الصحيحة المتبعة في تلك الحالات، وزيادة التمرس ورفع مستوى الجاهزية لرجال الدفاع المدني للتعامل مع حالات الغرق، والعمل على استقطاب المتطوعين المتميزين وتدريبهم في هذا المجال، والوقوف على استعدادات الجهات الحكومية المساندة.من جانبٍ آخر، كرم سموُّ أمير منطقة عسير المواطنَ عامر الشهري نظير قيامه بإنقاذ طفل جرفته السيول في محافظة المجاردة، مشيداً سموه بشجاعة المواطن وموقفه النبيل وبسالته في التعامل مع الموقف .وشدد سموه على عدم المجازفة بالأرواح لمن لم يتلقَّ التدريب الكافي للتعامل مع تلك الحالات.// انتهى //14:05ت م0058