الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستنظم غدًا الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمقرها بالرياض، المعرض التشكيلي " شباب جسفت" الثالث وعلى مدار ثلاثة أيام، وذلك ضمن مبادرات الجمعية لدعم الموهوبين.وبينت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد أن الجمعية تحرص على دعم المواهب الشابة وصقل مواهبهم ودعم أعمالهم عبر بوابة "جسفت" التي ترعى المواهب الفنية من الشباب السعودي.وأضافت أن المعرض الفني هو الثالث ضمن سلسلة معارض تقيمها الجمعية لمواكبة الحركة الفنية التشكيلية السعودية الحالية، مبينة أنها ستسهم في التعريف بأعمال الفنانيٌن وتقديمها لمتذوقي الفن التشكيلي، عبر بوابة فنية متخصصة، فضلًا عن العناية بفرصهم الاستثمارية.//انتهى//14:10ت م0059