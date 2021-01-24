رفحاء 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قرية الجبهان وذلك ضمن زيارات سموه التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة رفحاء .وتجول سموه داخل القرية واطلع على المشاريع التنموية المنفذة في القرية في مختلف المجالات الخدمية.كما زار مركز صحي الجبهان واطلع على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز الصحي للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية والتقى بالمراجعين والمرضى, واستمع إلى احتياجاتهم وانطباعاتهم عن الرعاية الصحية المقدمة لهم , فيما التقى الكادر الطبي والإداري.وأكد سمو الأمير فيصل أن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات والمدن والقرى كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والاطلاع على النتائج والفوائد المحققة على أرض الواقع , مشددا سموه على أهمية استثمار فرص التحسين للمزيد من التميز بالخدمات الصحية .// انتهى //14:20ت م0060