حائل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستسلم تعليم منطقة حائل اليوم عددا من المباني التعليمية من شركة تطوير ‏ضمن مبادرة تطوير رياض ‏الأطفال والحاضنات والتوسع في خدماتها. ‏وشملت المباني التعليمية مبنى الطفولة المبكرة الملحق بالابتدائية (٥٢)، ‏ومبنى الطفولة المبكرة الملحق بابتدائية محافظة الشنان، ومبنى الطفولة ‏المبكرة الملحق بابتدائية قرية الجحفة، ومبنى الطفولة المبكرة الملحق ‏بابتدائية محافظة الغزالة ‏.وأوضح مدير إدارة المباني بتعليم حائل المكلف أحمد الغليقة أن تعليم ‏حائل تسلم عدداً من المباني التعليمية التي تأتي بدعم معالي وزير التعليم ‏الدكتور حمد آل الشيخ، وبتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور منذر ‏البليهد لسرعة الانتهاء من المشاريع للاستفادة منها بما يخدم العملية ‏التعليمية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنهاء عدد من المشاريع ‏الأخرى التي ستتسلمها الإدارة خلال المدة القادمة، مما سيسهم في خدمة ‏مدارس المنطقة تحقيقاً لأهداف وزارة التعليم. ‏‏// انتهـى //‏15:20ت م0075