عام / تعليم حائل يتسلم عدداً من المباني التعليمية
الأحد 1442/6/11 هـ الموافق 2021/01/24 م واس
حائل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس
تسلم تعليم منطقة حائل اليوم عددا من المباني التعليمية من شركة تطوير ضمن مبادرة تطوير رياض الأطفال والحاضنات والتوسع في خدماتها.
وشملت المباني التعليمية مبنى الطفولة المبكرة الملحق بالابتدائية (٥٢)، ومبنى الطفولة المبكرة الملحق بابتدائية محافظة الشنان، ومبنى الطفولة المبكرة الملحق بابتدائية قرية الجحفة، ومبنى الطفولة المبكرة الملحق بابتدائية محافظة الغزالة .
وأوضح مدير إدارة المباني بتعليم حائل المكلف أحمد الغليقة أن تعليم حائل تسلم عدداً من المباني التعليمية التي تأتي بدعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور منذر البليهد لسرعة الانتهاء من المشاريع للاستفادة منها بما يخدم العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنهاء عدد من المشاريع الأخرى التي ستتسلمها الإدارة خلال المدة القادمة، مما سيسهم في خدمة مدارس المنطقة تحقيقاً لأهداف وزارة التعليم.
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15:20ت م
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