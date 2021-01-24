عام / وزير الخارجية البحريني يلتقي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط
الأحد 1442/6/11 هـ الموافق 2021/01/24 م واس
المنامة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس
التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، المديرَ التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط السير توم بيكيت.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات، بما في ذلك مؤتمر حوار المنامة الذي تنظمه الوزارة سنويًا بالتعاون مع المعهد.
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15:25ت م
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