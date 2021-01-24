المنامة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، المديرَ التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط السير توم بيكيت.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات، بما في ذلك مؤتمر حوار المنامة الذي تنظمه الوزارة سنويًا بالتعاون مع المعهد.// انتهى //15:25ت م0077