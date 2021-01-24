مسقط 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 133044 إصابة والوَفَيَات 1521 بنسبة 15ر1% والمتعافين 126262 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.وأوضحت أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 86 والمنومين في العناية المركزة 26 إصابة.// انتهى //15:27ت م0078