عام / 133044 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الأحد 1442/6/11 هـ الموافق 2021/01/24 م واس
مسقط 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 133044 إصابة والوَفَيَات 1521 بنسبة 15ر1% والمتعافين 126262 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.
وأوضحت أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 86 والمنومين في العناية المركزة 26 إصابة.
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