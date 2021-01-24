هراري 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأعلنت زيمبابوي وفاة وزير النقل جويل ماتيزا متأثراً بإصابته بـ «كوفيد-19» ، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، بنفس السبب.وأدى تفشي فيروس كورونا في البلاد إلى إعلان الحكومة أمس عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر، واعتبار العاصمة هراري بؤرة لتفشي الوباء .وسجلت زيمبابوي 30 ألفًا و 523 حالة إصابة منذ بدء الجائحة في مارس الماضي، من بينها 962 وفاة.// انتهى //15:29ت م0079