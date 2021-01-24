جدة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسلم معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان رئيس مجلس نظارة أوقاف جامعة جدة بمكتبه اليوم -بحضور وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف- عدداً من أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة (التابلت) على عدد من الطلاب والطالبات، ضمن مبادرة أوقاف جامعة جدة (تعلم عن بُعد في جامعة جدة) التي انطلقت تفاعلاً مع حملة ملتقى مكة المكرمة الثقافي.وأوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي والطبي بجامعة جدة الدكتور أحمد بن هلال الشيخ أن مبادرة أوقاف جامعة جدة تأتي استجابة وتفاعلاً مع مبادرة سمو الأمير خالد الفيصل التي تم إطلاقها تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، واستشعاراً لدور الجامعة تجاه أبنائها الطلاب وحرصها على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وتوجيهات وزارة التعليم للاستمرار في تطبيق التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.يذكر أن مبادرة أوقاف جامعة جدة تهدف إلى تأمين أجهزة الحاسب الآلي وشرائح الإنترنت لقادة المستقبل من طلاب وطالبات جامعة جدة، وخاصة ذوي الدخل المحدود في محافظات ومراكز جدة لتمكينهم من مواكبة زملائهم ومواصلة التعليم عن بُعد، كما سبق لمعالي رئيس جامعة جدة أن قدم (100) ألف ريال كدعم للمبادرة.// انتهى //15:35ت م0081