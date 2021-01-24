جدة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واساستقبل المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" المكلف أحمد القرني اليوم , مدير فرع معهد الإدارة العامة في منطقة مكة المكرمة الدكتور ياسر هوساوي.وبحث الجانبان أوجه الدعم التي يمكن أن يقدمها المعهد في مجال الهيكلة الإدارية التي يشهدها اتحاد "يونا"، إضافة إلى التعاون في مجال الدورات التدريبية ، فيما تم استعراض خطط التطوير التي یشھدها الاتحاد في مختلف الجوانب، والجھود المبذولة للارتقاء بالعمل الإعلامي.// انتهى //15:44ت م0085