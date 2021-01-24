جدة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية تعديات بمساحة قدرت بـ 24,116 متراً مربعاً, تمثلت في أحواش وحظائر مقامة بطرق مخالفة.وشملت أعمال الإزالة أسواراً من "البلك" بمساحة 11.998 متراً مربعاً، ومخالفات قُدرت مساحتها بـ 12,118 متراً مربعاً احتوت مباني أقيمت بطرق مخالفة للأنظمة.وتأتي جهود الأمانة في إطار تحسين الخدمات المقدمة، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية .// انتهى //15:58ت م0088