تبوك 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم , مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري الذي قدّم تقريراً عن إنجازات وأعمال الفرع للعام 2020م, مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.واستمع سموه لشرح من الوباري عن ما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا " كوفيد 19", منوهاً بجهود منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة خلال فترة جائحة فيروس كورونا.كما ثمّن حصول وزارة التجارة على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، مشيداً بجهود معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في هذا الصدد.وأكد سموه الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.// انتهى //15:58ت م0089