ينبع 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسشاركت إدارة تعليم ينبع العالم اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وفق ما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفالاً بدور التعليم من أجل السلام والتنمية, الذي يأتي هذا العام تحت شعار "إنعاش التعليم وتنشيطه لدى جيل كوفيد -19"، حيث نفذت الإدارة عددًا من الفعاليات عن بُعد على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة, واشتملت الفعاليات على ورش عمل ومناقشات ومحاضرات لعدد من التربويين في مجالات متعددة لتسليط الضوء على التعليم ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.وأشار مدير تعليم ينبع سليم العطوي إلى المحاور الثلاثة الرئيسة للاحتفاء بالتعليم في هذا العام وهي منظومة التعلّم والابتكار وتمويل الأبحاث للنهوض بالتعاون والتضامن الدولي وإنعاش التعليم وتنشيطه بعد التعافي من جائحة كورونا، مشيدًا بالجهود المبذولة من المدارس التي تؤكد أهمية التعليم وأثره والكفاءات والإبداعات والطاقات .// انتهى //16:54ت م0100