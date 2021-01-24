جدة 11 جمادى الآخرة1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجل ميناء الملك عبدالله زيادةً بنسبة بلغت 6.6% في مناولة الحاويات لعام 2020، ليصل عددها إلى 2,153,963 حاوية قياسية مقارنة بـ 2,020,683 حاوية قياسية في العام 2019، كما سجل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 16% مقارنةً مع العام 2019 في عدد الحاويات الواردة والمتجهة للسوق المحلي.وفيما يخص البضائع السائبة والعامة حقق ميناء الملك عبدالله نمواً بنسبة 12.4% خلال العام الماضي، حيث بلغ وزن البضائع المناولة 3,329,380 طنا مقابل 2,962,867 طنًا في العام 2019، مما عزز بدوره التنافسية اللوجستية للمملكة وأسهم في رفع نسبة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وفق أهداف رؤية المملكة 2030.وواصل ميناء الملك عبدالله دوره الفاعل في تنشيط قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية وتسهيل انسياب البضائع المختلفة خدمةً للقطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة، إذ شهدت واردات الأدوية والمستلزمات الطبية زيادةً ملحوظةً بنسبة 72٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم، وسجلت عمليات الميناء أيضاً ارتفاعاً في نسبة واردات مواد البناء بنسبة 15%، مما أسهم في تلبية احتياجات قطاع الإنشاء والبناء السعودي، كذلك أنهى الميناء مناولة المعدات الضخمة الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير بترو رابغ، التي بلغ وزنها الإجمالي 3,200 طن وتطلبت مناولتها ونقلها تقنيات خاصة ومعدات حديثة.كما تمكّن الميناء من استقبال ثلاثة من أكبر سفن الحاويات في العالم في أسبوع واحد بفضل بنيته التحتية المتفوقة والمجهزة بأرصفة بعمق 18 مترا معدة لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، كذلك اختير الميناء كمحطة لوجستية رئيسية على البحر الأحمر لأكبر خطين ملاحيين عالميين هما ميرسك و "أم أس سي" MSC، وذلك ضمن المسارات الملاحية الجديدة التي أطلقتها الشركتان مؤخراً، في دلالة واضحة على أهمية موقع الميناء كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وعلى قدرته على تأدية دور بارز في صناعة الشحن العالمية ودعم التبادل التجاري بين قارات العالم المختلفة.// انتهى //16:54ت م0101