طرابلس 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق24 يناير 2021 م واسبحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم مع نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية في ليبيا فلور ويلسن استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام.وتناول اللقاء الاستعدادات ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.// انتهى //17:11ت م0103