سياسي / رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مسؤولة بريطانية الجاهزية للانتخابات نهاية العام
الأحد 1442/6/11 هـ الموافق 2021/01/24 م واس
طرابلس 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق24 يناير 2021 م واس
بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم مع نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية في ليبيا فلور ويلسن استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام.
وتناول اللقاء الاستعدادات ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
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17:11ت م
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