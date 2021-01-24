مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم عددا من المبادرات لمعهد وكلية المسجد الحرام.وتمثلت المبادرات في (مبادرة تطبيق معهد الحرم المكي الشريف، وجائزة أفضل تفاعل على منصة المعهد، ومسابقة بادر التقنية، والمحتوى الإعلامي الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية، والوقاية الرقمية، والتعليم الإلكتروني)، وذلك ضمن مشاركات الرئاسة في برامج ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي).وأبدى معاليه سعادته بتدشين المبادرات التي جاءت لتطوير العملية التعليمة، وتحقيق الفائدة المرجوة للطلاب, حاثاً على استمرار الجهود وتطوير المبادرات، وتوظيف وسائل التقنية لتحقيق الاستفادة القصوى، ونشر العلم بطرق عدّة للتيسير عليهم.// انتهى //17:13ت م0105