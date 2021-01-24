الدمام 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 2020م أعمال الإصحاح البيئي بوسط الدمام بإزالة الأنقاض ورفع البسطات المخالفة، ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة العامة بوسط الدمام شملت رفع أكثر من 20 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، ورفع 180 سيارة تالفة في المنطقة الصناعية (الخضرية) بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات بالأمانة، وتوفير وتطهير حاويات النظافة في الحدائق العامة والمتنزهات، فيما تمت إزالة أكثر من 114 لوحة دعائية مخالفة، ومعالجة 43 تشوهاً بصرياً في عدد من الأحياء السكنية والطرق، وذلك في إطار تطوير البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري العام.وعلى صعيد متابعة الباعة الجائلين تم تكثيف الرقابة العامة في الأسواق والطرق العامة ورفع أكثر من 13291 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضروات، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة البيع الجائل، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية من خلال الاتصال على مركز البلاغات 940.// انتهى //17:34ت م0112